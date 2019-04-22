Зе Луиш вернулся к тренировкам со «Спартаком» - Советский спорт
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22 апреля 2019 20:08Футбол

Зе Луиш вернулся к тренировкам со «Спартаком»

Нападающий «Спартака» Зе Луиш вернулся к тренировкам и готовится к возвращению на поле после травмы.

«Зе Луиш продолжает готовиться к возвращению», - говориться в сообщении пресс-службы московского клуба, опубликованного на странице «Спартака» в Instagram.

Напомним, что форвард красно-белых получил травму в матче 23-го тура РПЛ против «Ростова» и вынужден был покинуть поле на 38-й минуте.

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