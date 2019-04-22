Роналду поддерживает возможный переход Фелиша в «Ювентус» Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду безоговорочно поддерживает переход в туринский клуб форварда «Бенфики» Жоау Фелиша.

Как сообщает A Bola, руководство «Ювентуса» рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно и готово выплатить за 19-летнего португальского нападающего120 миллионов евро отступных.

По информации издания, за трансфер Фелиша также готовы побороться «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Реал», которые также готовы предложить за переход форварда свыше 100 миллионов евро.

Фелиш является воспитанником «Бенфики». В текущем сезоне нападающий провел 38 матчей за клуб из Лиссабона во всех турнирах и записал на свой счет 16 забитых мячей и 9 голевых передач.

Действующий контракт форварда рассчитан до конца июня 2023 года. Портал transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.