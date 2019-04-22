Хуммельс и Хамес вернулись в состав «Баварии» перед кубковым матчем с «Вердером» Главный тренер «Баварии» Нико Ковач вновь может рассчитывать на Матса Хуммельса и Хамеса Родригеса.

Как сообщает пресс-служба мюнхенской команды, перед полуфинальным матчем Кубка Германии против бременского «Вердера» оба футболиста снова работали в общей группе.

Напомним, что субботний матч чемпионата Германии против «Вердера» (1:0) Хуммельс пропустил из-за повреждения бедра, у Хамеса были проблемы с приводящей мышцей.

Как отмечается, в кубковом матче с бременской командой «Баварии» не смогут помочь Никлас Зюле (дисквалификация), Мануэль Нойер (разрыв мышечного волокна) и Арьен Роббен, который продолжает заниматься индивидуально.

Встреча ½ финала Кубка германии между «Вердером» и «Баварией» состоится в среду на стадионе «Везерштадион» в Бремене. Во втором полуфинале турнира сыграют «Гамбург» и «Рб Лейпциг».