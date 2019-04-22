Погба рассказал, о чем Сульшер говорил в раздевалке после матча с «Эвертоном» Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба прокомментировал поражение команды в матче 35-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» (0:4).

- В раздевалке наш тренер и персонал всегда говорят только правду. После поражения от «Эвертона» Сульшер сказал, что произошедшее в матче демонстрирует наше неуважение к себе.

То, что мы делали на поле, неуважительно по отношению к товарищам по команде, персоналу клуба, болельщикам, ко всем. Все свои силы и эмоции они вкладывают в этот клуб, а мы не смогли ответить им тем же и порадовать их в ответ, поэтому мы злимся на себя. Мы хотим и должны быть лучше. Необходимо показать нашу реакцию на это.

Я хочу сказать нашим болельщикам, хотя понимаю, что этого может быть недостаточно, но им нужна наша реакция, и единственный способ извиниться перед ними - отдать все на поле, сделать все возможное - создавать моменты, забивать голы, защищаться и работать на команду.

Только так мы можем загладить свою вину перед фанатами, просто отдать себя всех за клуб, за эту футболку, за товарищей по команде и за нас самих, - приводит слова Погба Sky Sports.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» проиграл шесть из последних восьми матчей во всех турнирах. В среду команда проведет дома дерби с «Манчестер Сити» в перенесенном матче 31-го тура.