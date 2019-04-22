Бывший полузащитник «Спартака» Пашалич принес победу «Аталанте» в матче с «Наполи» - Советский спорт
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22 апреля 2019 22:04Футбол

Бывший полузащитник «Спартака» Пашалич принес победу «Аталанте» в матче с «Наполи»

Футболисты «Наполи» проиграли «Аталанте» в домашнем матче 33-го тура чемпионата Италии со счетом 1:2.

В составе неаполитанской команды голом отметился Дрис Мертенс (28-я минута). У команды из Бергамо отличились Дуван Сапата (69) и Марио Пашалич (80).

После этой победы «Аталанта», набрав 56 очков, поднялась на пятую строчку в турнирной таблице серии А. «Наполи», имея в активе 67 баллов, занимает второе место в чемпионате.

В следующем туре «Наполи» в гостях сыграет против «Фрозиноне», а «Аталанта» на своем поле встретится с «Удинезе».

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