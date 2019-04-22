Василий Кикнадзе: Инцидент с Кокориным и Мамаевым - урок для молодых

- Гулиев? У нас есть трещина в психологии спортсменов. В этом году мы по ней получили три пробоины. Его раскаяние? Все это приходит после того, как самому больно становится, но надо понимать, что не надо больно делать людям. Ни к чему не призываю, но считаю, что в этой истории все впереди. Мне кажется, что с Кокориным и Мамаевым не просто перегнули палку, а уже загнули. Не думаю, что футболисты струхнули после случая с Кокориным и Мамаевым. Не наш случай. Конечно, все задумались. Это урок для молодых. Для меня была показательная история с Бариновым в самолете. У него в тот момент просто включилась голова, а так бы мог полезть на пятерых, ведь он здоровый парень, - рассказал Кикнадзе в эфире «Матч Премьер».
Напомним, что Кокорин, его брат Кирилл и Мамаев были арестованы в октябре прошлого года по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина. Арест футболистов был продлен до 25 сентября.
Две недели назад начались слушания дела по делу игроков, которые проходят в открытом режиме.
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