«Челси» на своем поле не смог переиграть «Бернли»

Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев поля голами отметились Н'Голо Канте (12-я минута) и Гонсало Игуаин (14). У гостей отличились Джеффри Хендрик (8) и Эшли Барнс (24).

После этой игры «Челси» набрал 67 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Бернли», имея в активе 40 баллов, занимает 15-е место.

В следующем туре «Челси» в гостях сыграет против «Манчестер Юнайтед», а «Бернли» на своем поле примет «Манчестер Сити».

Чемпионат Англии

35-й тур

«Челси» – «Бернли» - 2:2 (2:2)

Голы: 0:1 – Хендрик (8), 1:1 – Канте (12), 2:1 – Игуаин (14), 2:2 – Барнс (24).

«Челси»: Аррисабалага, Эмерсон, Давид Луиз, Аспиликуэта, Кристенсен, Лофтус-Чик, Канте (Ковачич, 46), Хадсон-Одои (Педро, 41), Жоржиньо, Азар, Игуаин (Жиру, 77).

«Бернли»: Хитон, Тарковски, Ми, Лоутон, Тэйлор, Хендрик, Вествуд, Корк, Вуд, Барнс, Макнил.

Предупреждение: Хитон (32).