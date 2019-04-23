Василий Кикнадзе: Был момент, когда казалось, что Смолов сделал ошибку, перейдя в «Локомотив» Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе поделился мнением об игре нападающего железнодорожников Федора Смолова.

- Был момент, когда мне казалось, что Смолов сделал большую ошибку, перейдя к нам, потому что игра, которую ставит Семин не связана с активными действиями одного футболиста на острие атаки. После нового года я вижу, что он старается найти свое место на поле. Возможно, если бы он больше касался мяча, играл бы лучше. Но он сейчас проделывает огромный объем работы и в целом полезен команде, - рассказал Кикнадзе в эфире «Матч Премьер».

Напомним, что в текущем сезоне Смолов провел за «Локомотив» 17 матчей и забил 5 голов.