Дубль Фелиша помог «Бенфике» разгромить «Маритиму» и вернуться в лидеры чемпионата Футболисты «Бенфики» переиграли «Маритиму» в домашнем матче 30-го тура чемпионата Португалии со счетом 6:0.

В составе команды из Лиссабона голами отметились Жоау Фелиш (3-я и 64-я минута), Пицци (49), Франко Серви (71, 88) и Эдуардо Сальвио (90).

После этой игры «Бенфика» набрала 75 очков и вернулась на первую строчку в турнирной таблице чемпионата, опережая идущий вторым «Порту» по дополнительным показателям. «Маритиму», имея в активе 33 балла, занимает 12-е место.

В следующем туре «Бенфика» в гостях сыграет против «Браги».