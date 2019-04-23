Дубль Фелиша помог «Бенфике» разгромить «Маритиму» и вернуться в лидеры чемпионата - Советский спорт
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23 апреля 2019 00:17Футбол

Дубль Фелиша помог «Бенфике» разгромить «Маритиму» и вернуться в лидеры чемпионата

Футболисты «Бенфики» переиграли «Маритиму» в домашнем матче 30-го тура чемпионата Португалии со счетом 6:0.

В составе команды из Лиссабона голами отметились Жоау Фелиш (3-я и 64-я минута), Пицци (49), Франко Серви (71, 88) и Эдуардо Сальвио (90).

После этой игры «Бенфика» набрала 75 очков и вернулась на первую строчку в турнирной таблице чемпионата, опережая идущий вторым «Порту» по дополнительным показателям. «Маритиму», имея в активе 33 балла, занимает 12-е место.

В следующем туре «Бенфика» в гостях сыграет против «Браги».

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