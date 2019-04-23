Квинси Промес: Я очень скучаю по «Спартаку». Люблю Москву, этот клуб и его фанатов

- Я очень скучаю по «Спартаку». Я люблю Москву, люблю этот клуб и его фанатов. Четыре года он был самым настоящим домом для меня. Я общаюсь с Зе Луишем, Боккетти, Глушаковым, Ребровым, Ещенко.
Смотрю все матчи «Спартака», по крайней мере, пытаюсь. Да, пришел новый тренер, но сейчас дела идут неплохо. Они выиграли несколько матчей, бьются за попадание в Лигу чемпионов. Надеюсь, что «Спартак» пройдет, а в следующем сезоне займет первое место в чемпионате.
Что чувствовал, когда ушел Каррера? Мне было грустно, мы вместе делали великие вещи: выиграли золото, Суперкубок. Мы изменили историю. Грустно, что он ушел, но с другой стороны, когда дела идут плохо, нужно что-то менять. Футбол – это жизнь, - рассказал Промес в программе «Тотальный футбол».
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