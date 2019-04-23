Квинси Промес: Глушакова надо поддержать, нужно помнить, что он сделал для клуба

- Это все началось, когда я ушел, так что я не знаю всех деталей. Я читал новости, но мы с Глушаковым друзья, и я не могу составлять мнение о нем по новостям. Мы с ним всегда хорошо общались. На протяжении многих лет он - капитан и лидер команды.
Я не понимаю, почему все настроены против Глушакова. Он доказал, что любит спартаковский ромбик. Когда мы стали чемпионами, Денис был нашим лидером. Не знаю, как-то это странно. Футбол сумасшедшая штука – сегодня тебя любят, а завтра ненавидят.
Мне грустно от этого. Глушакова надо поддержать, нужно помнить, что он сделал для клуба, - рассказал Промес в программе «Тотальный футбол».
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