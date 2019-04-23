Джанфранко Дзола: Сарри разочарован игрой с «Бернли» и своим удалением - Советский спорт
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23 апреля 2019 02:00Футбол

Джанфранко Дзола: Сарри разочарован игрой с «Бернли» и своим удалением

Помощник главного тренера «Челси» Джанфранко Дзола рассказал об удалении наставника лондонской команды Маурицио Сарри в концовке матча против «Бернли» (2:2).

- Маурицио остался крайне разочарован и предпочел не принимать участия в послематчевой пресс-конференции. Он разочарован игрой и своим удалением. Он подвергся нападкам со стороны представителей соперника и не стал мириться с этим.

Ему что-то сказали со скамейки запасных гостей, и я не хотел бы вдаваться в подробности этого эпизода. Мы посмотрим, что можно сделать в этой ситуации. Мы понимаем, что это футбол и на эмоциях может быть сказано что угодно, однако ему это категорически не понравилось.

Маурицио был удален за то, что пытался помочь Кевину Френду отправить наших игроков на позиции. Арбитр неправильно понял действия Маурицио и удалил его, чем он крайне недоволен, - приводит слова Дзолы пресс-служба лондонского клуба.

Добавим, что после этой игры «Челси» набрал 67 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре «Челси» в гостях сыграет против «Манчестер Юнайтед».

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