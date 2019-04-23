Джанфранко Дзола: «Бернли» слишком часто тянул время Помощник главного тренера «Челси» Джанфранко Дзола подвел итоги домашнего матча 35-го тура чемпионата Англии против «Бернли» (2:2).

- Мы набрали на одно очко больше наших конкурентов и продолжим биться до последней минуты. Мы отдали все силы для победы в сегодняшнем матче. Второй тайм получился неудачным, но мы сами сыграли не в лучший свой футбол. Кроме того, соперник слишком часто тянул время. Мы сделали все, что могли, но все же не можем быть довольны результатом.

Нам следовало быть более настойчивыми, более эффективными и более точными в штрафной соперника. Тем не менее, команда до последней секунды делала все, что в ее силах для победы. В первом тайме мы показали футбол высокого уровня. И все же вскрыть низкую оборону такого соперника, как «Бернли», оказалось непросто, - приводит слова Дзолы пресс-служба лондонского клуба.

Добавим, что после этой игры «Челси» набрал 67 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре «Челси» в гостях сыграет против «Манчестер Юнайтед».