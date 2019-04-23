Дзюба признан лучшим игроком 24-го тура

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба стал лучшим игроком 24-го тура РПЛ. На счету форварда дубль в ворота «Краснодара» (3:2). В Дзюбу проголосовало 28 155 пользователей – 62,1% всех опрошенных.
Второе место занял нападающий ЦСКА Федор Чалов (27,61%), забивший мяч в ворота «Локомотива» (1:1). Тройку лучших замкнул защитник «Спартака» Николай Рассказов (4,6%), отличившийся в игре с «Енисеем» (2:0).
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