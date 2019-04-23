Источник: Между футболистами «Манчестер Юнайтед» произошла перепалка после матча с «Эвертоном» - Советский спорт
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23 апреля 2019 10:16ФутболСметанникова Дарья

Источник: Между футболистами «Манчестер Юнайтед» произошла перепалка после матча с «Эвертоном»

«Манчестер Юнайтед» крупно проиграл «Эвертону» (0:4) в матче 35-го тура английской премьер-лиги.

По информации Daily Mail, футболисты «Манчестер Юнайтед» после финального свистка направились в раздевалку, где между игроками произошла перепалка.

Игроки «красных дьяволов» обвинили друг друга в проигрыше. Главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер побыл со своими подопечными в раздевалке полчаса и откровенно высказался об их игре в матче с «Эвертоном».

Отметим, что манкунианцы потерпели четвертое поражение в последних пяти матчах во всех турнирах и занимают шестое место в премьер-лиге.

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