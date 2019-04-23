СМИ: «ПСЖ» хочет купить Икарди на место Кавани

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Мауро Икарди является приоритетной трансферной целью «ПСЖ».
Парижане хотят приобрести 26-летнего аргентинца в летнее трансферное окно в качестве замены нападающему Эдинсону Кавани.
Отмечается, что «ПСЖ» является главным претендентом на Икарди, опережая «Атлетико». «Интер» хочет получить от продажи футболиста 70 млн евро.
В нынешнем сезоне Икарди провел 32 матча за «Интер», в которых забил 16 мячей и отдал пять голевых передач.
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