Виргил ван Дейк: Помощь «Манчестер Юнайтед»? Им нужно играть ради себя - Советский спорт
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23 апреля 2019 12:37ФутболЛипкин Антон

Виргил ван Дейк: Помощь «Манчестер Юнайтед»? Им нужно играть ради себя

В среду в премьер-лиге пройдет дерби Манчестера.

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк высказался о предстоящем манчестерском дерби.

«Юнайтед» нужно играть ради себя, – приводит The Liverpool Echo слова 27-летнего голландца. – Победить «Эвертон» в гостях трудно, но 0:4 – это серьезный результат.

Мы не можем повлиять на исход этого матча, но они («Манчестер Юнайтед») все еще борются за Лигу чемпионов, поэтому для них важен результат.

И вообще мы думаем только о своих матчах. Это единственное, на чем мы концентрируемся. Впереди три игры, и мы постараемся победить во всех. Будет очень трудно, но именно на это мы рассчитываем.

Мы сделали свою работу с «Кардиффом». Нужно сохранять хладнокровие, но мы показали очень уверенную игру. Здорово, что набрали три очка. Наш следующий вызов в пятницу, так что посмотрим».

Напомним, «Ливерпуль» лидирует в премьер-лиге, опережая «Манчестер Сити» на два очка. При этом у «горожан» остается игра в запасе, которую они проведут в среду в гостях с «Манчестер Юнайтед».

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