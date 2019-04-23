Рахим Стерлинг: С клубов надо снимать девять очков в случае проявления расизма болельщиками

По мнению Рахима Стерлинга, с клубом надо снимать очки за проявление расизма со стороны болельщиков.
«Не думаю, что уход с поля – это хорошее решение. Футболисты не должны страдать из-за этого. Наказания должны быть суровее. Денежные штрафы никак не влияют на богатые клубы и ассоциации. Так что я бы призвал ввести правило, по которому с команды автоматически снимались девять очков в случае проявление расизма болельщиками.
Это звучит сурово, но какой фанат стал бы рисковать и выкрикивать расистские лозунги, если бы после этого его команда вылетела из лиги или перестала бороться за чемпионство? Также клубы должны наказывать тремя матчами без зрителей. Так они начнут терять деньги из-за расизма», - приводит слова Стерлинга The Times.
Туктамышева выводит Россию в лидеры ЧМ, Кихира бьет мировой рекордВ японской Фукуоке стартовал командный чемпионат мира. После двух видов из восьми сборная России делит первое место с хозяевами турнира. Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону. Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. Андрей Талалаев: «Нижний Новгород» давно бы вышел в РПЛ, если б захотел«Советский спорт» пообщался с новым главным тренером подмосковных «Химок». Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета. Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США. Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за СамаринаПервый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья. Петр Ян: Возможно, подерусь за титул в 2019 годуРоссийский боец UFC заявил, что его бой с Джимми Риверой может определить претендента на титул чемпиона в легчайшем весе (57 кг). Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова. Опять Испания, опять Хорватия! Россия узнала соперников в Кубке ДэвисаСостоялась жеребьевка финального турнира Кубка Дэвиса Это английский футбол: арбитр добавил 13 минут и хозяева вырвали победу!Сегодня в матче чемпионшипа «Дерби Каунти» - КПР арбитр добавил 13 минут (!) к основному времени. Хозяева победили 2:0. Первый гол «Дерби» забил на 94-й минуте, второй на 101-й. За Шевченко переживали больше, чем за россиян. Как прошел турнир UFC в Санкт-Петербурге«Советский спорт» – о втором турнире UFC, прошедшем в России. Овечкин снова начудил, Радулов вышел в следующий раунд. Это была жаркая ночь!Итоги дня НХЛ в обзоре «Советского спорта». Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию. Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть. Алистар Оверим: Олейник всегда устраивает шоу, но я приехал в Россию, чтобы избить егоГолландский боец ММА уверен в своей победе над Алексеем Олейником. Владимир Быстров: Я тоже дрался в барах (эксклюзив!)Гостем пресс-центра «Советского спорта» стал бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», «Краснодара» и сборной России Владимир Быстров. «С эффективностью все в порядке». Чакветадзе – о российских талантахЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе разобрала таланты наших восходящих звезд тенниса. Неожиданный допинг Тайсумова, соперник Хабиба и возвращение Макгрегора. Главное в ММА за неделюВ Атланте (США) прошел турнир UFC 236, в ходе которого определился следующий соперник Хабиба Нурмагомедова, еще один россиянин подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а Майрбек Тайсумов попался на допинге. Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии? «На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику. Голдобин, Зыков, Барбашев и Щербак. Закрепятся ли они в НХЛ?«Советский спорт» – о четырех ярких представителях своего поколения, которые входят в пору хоккейной зрелости. Лучшие - игроки ЦСКА и «Зенита». Все итоги 24-го тура«Советский спорт» выделяет самые интересные сюжеты 24-го тура РПЛ. Скудра – в «Тракторе». Будет закручивать гайки?Когда все цивилизованное человечество уже собиралось на честно заработанные ими выходные, на официальном сайте челябинского «Трактора» появилось сообщение о том, что главным тренером команды назначен Петерис Скудра. А ведь это ни что иное, как смена эпох. Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. «Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место»Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию. Медведев – уже в топ-15! Россиянин еще на шаг приблизился к элитеДаниил Медведев не смог выиграть второй титул подряд – в полуфинале турнира в Роттердаме он в трех партиях уступил Гаэлю Монфису – 6:4, 3:6, 4:6. Овечкину не засчитали гол, а потом удалили до конца игры. Что произошло, пока вы спалиВ нашей традиционной рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем все самое интересное, что произошло в мире спорта сегодня ночью и накануне вечером «Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA. 20 апреля. Краснодар. Мы не забудем это никогда! Рейтинг лучших матчей в истории чемпионата России (видео)Матч «Краснодар» - «Зенит» многих шокировал. Такого сочетания классной игры, закрученного до последних секунд сюжета и красивой ТВ-картинки ранее в России видеть не доводилось.