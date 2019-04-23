Рахим Стерлинг: С клубов надо снимать девять очков в случае проявления расизма болельщиками Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Англии рассказал о методе борьбы с расизмом на стадионах.

По мнению Рахима Стерлинга, с клубом надо снимать очки за проявление расизма со стороны болельщиков.

«Не думаю, что уход с поля – это хорошее решение. Футболисты не должны страдать из-за этого. Наказания должны быть суровее. Денежные штрафы никак не влияют на богатые клубы и ассоциации. Так что я бы призвал ввести правило, по которому с команды автоматически снимались девять очков в случае проявление расизма болельщиками.

Это звучит сурово, но какой фанат стал бы рисковать и выкрикивать расистские лозунги, если бы после этого его команда вылетела из лиги или перестала бороться за чемпионство? Также клубы должны наказывать тремя матчами без зрителей. Так они начнут терять деньги из-за расизма», - приводит слова Стерлинга The Times.