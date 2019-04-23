Арсен Венгер: Вижу Виейра тренером «Арсенала» - Советский спорт
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23 апреля 2019 14:06ФутболЛипкин Антон

Арсен Венгер: Вижу Виейра тренером «Арсенала»

Француз играл за «канониров» в 1996-2005 годах, а сейчас тренирует «Ниццу».

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался о перспективах француза Патрика Виейра возглавить команду.

«Я вижу его тренером «Арсенала», потому что он слишком молод, чтобы работать со сборной, – приводит The Times слова Венгера. – Его жизнь будет связана с клубным футболом. Он строит свою карьеру грамотно и терпеливо.

У него был трудный период в «Ницце», но он не показал ни одного признака слабости. Тренер проявляется именно во время кризиса. Смотришь, сколько очков набрала команда, и понимаешь, что это исключительный результат».

Напомним, в 2016-2018 годах Виейра тренировал «Нью-Йорк Сити», а в июне 2018 года возглавил «Ниццу». После 33 туров лиги 1 команда занимает восьмое место.

За «Арсенал» француз играл в 1996-2005 годах.

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