Губернатор Самарской области: Задача «Крыльев» остается прежней – быть в десятке - Советский спорт
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23 апреля 2019 14:12ФутболЛипкин Антон

Губернатор Самарской области: Задача «Крыльев» остается прежней – быть в десятке

После 24 туров команда занимает 13-е место.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров высказался о выступлении «Крыльев Советов» в нынешнем сезоне.

«Наша задача остается прежней – быть в десятке, – приводят «Известия» слова Азарова. – При этом мы понимаем, что по ходу сезона клуб перестраивался, и изменения произошли очень серьезные.

Поменялся совет директоров, его председатель, тренер команды и состав. На все нужно время, чудес не бывает – это спорт. Очень сложно строить команду по ходу сезона.

Здесь сыграл опыт нашего главного тренера Миодрага Божовича, который сумел вывести коллектив на траекторию подъема. Сейчас же произошел спад, который весьма закономерен. Но без падений не бывает взлетов».

Напомним, после 24 туров «Крылья Советов» находятся в зоне стыковых матчей, занимая 13-е место. В 25-м туре 25 апреля команда примет «Урал» на «Самара Арене».

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