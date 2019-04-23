Де Хеа, Погба, Лукаку могут уйти из «Манчестер Юнайтед» в случае невыхода в Лигу чемпионов

Лидеры «Манчестер Юнайтед» будут рассматривать возможность ухода из клуба в случае непопадания в Лигу чемпионов, сообщает The Mirror.
По информации источника, по окончании сезона «Олд Траффорд» могут покинуть голкипер Давид Де Хеа, полузащитник Поль Погба и форвард Ромелу Лукаку.
На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от зоны Лиги чемпионов на три очка. При этом до конца сезона манкунианцы проведут еще четыре матча: с «Манчестер Сити» (24 апреля), «Челси» (28 апреля), «Хаддерсфилдом» (5 мая) и «Кардиффом» (12 мая).
Отметим, что при непопадании в Лигу чемпионов зарплата всех игроков «Манчестер Юнайтед» снизится на 25 процентов, что произошло в 2016 году.
Напомним, ранее сообщалось, что интерес к Погба проявляет «Реал».
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