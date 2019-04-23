Борис Игнатьев: Не стал бы призывать игроков «Зенита» пить шампанское

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о борьбе за чемпионство в премьер-лиге.
После 24 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, опережая «Локомотив» на восемь очков и «Краснодар» – на девять.
«Есть много примеров, даже в чемпионате России, когда на каком-то этапе команды считали, что дело сделано, но не дотягивали в итоге, – приводит «Евро-футбол.ру» слова Игнатьева. – Шансов у «Зенита» очень много, это первый претендент на титул, но я не стал бы сейчас призывать игроков питерского клуба идти выпивать шампанское».
В 25-м туре 24 апреля «Зенит» сыграет дома с «Динамо», а «Локомотив» – в гостях с «Ростовом».
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