Сын Кержакова после развода останется с матерью

Петроградский районный суд Петербурга принял решение о расторжении брака бывшего форварда сборной России Александра Кержакова и его супруги Миланы, сообщает «Р-Спорт». По решению суда сын Артемий останется с матерью.
«Брак расторгнут. Ребенок остаётся с матерью. С Кержакова – одна шестая всех доходов до достижения ребенком совершеннолетия», – объявила судья Татьяна Мазнева.
Напомним, Кержаков женился на Милане Тюльпановой 27 июня 2015 года.
10 апреля 2017 года у супругов родился сын Артемий. В мае прошлого года Кержакова объявила о разрыве отношений.
В конце ноября Санкт-Петербургский городской суд отказал Кержакову в жалобе на судебное решение о том, что на время рассмотрения дела о разводе Артемий будет проживать с матерью.
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