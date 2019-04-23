Сын Кержакова после развода останется с матерью - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
23 апреля 2019 16:36ФутболЛипкин Антон

Сын Кержакова после развода останется с матерью

Решением суда брак Милана и Александра Кержакова расторгнут.

Петроградский районный суд Петербурга принял решение о расторжении брака бывшего форварда сборной России Александра Кержакова и его супруги Миланы, сообщает «Р-Спорт». По решению суда сын Артемий останется с матерью.

«Брак расторгнут. Ребенок остаётся с матерью. С Кержакова – одна шестая всех доходов до достижения ребенком совершеннолетия», – объявила судья Татьяна Мазнева.

Напомним, Кержаков женился на Милане Тюльпановой 27 июня 2015 года.

10 апреля 2017 года у супругов родился сын Артемий. В мае прошлого года Кержакова объявила о разрыве отношений.

В конце ноября Санкт-Петербургский городской суд отказал Кержакову в жалобе на судебное решение о том, что на время рассмотрения дела о разводе Артемий будет проживать с матерью.

18/02 14:30Теннис
«С эффективностью все в порядке». Чакветадзе – о российских талантахЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе разобрала таланты наших восходящих звезд тенниса.
19/04 12:24ММА
Премьера ММА-блокбастера от UFC в Петербурге: Разрушитель сразится с Удавом, Уральский Халк подерется с Бурым медведемВ эту субботу в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
23/04 16:00Хоккей
Овечкин и его «Вашингтон» вылетят из Кубка Стэнли? Как они оказались на краю пропасти?Команда Александра Овечкина рискует вылететь из Кубка Стэнли уже в первом раунде.
21/03 08:00Биатлон
Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
14/03 08:00Теннис
Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок«Советский спорт» – о том, как это случилось.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
21/04 12:00ММА
Александр Шлеменко: Удары коленями – главный козырь Оверима, который сработал против ОлейникаЗнаменитый боец смешанных единоборств – о причинах поражения Алексея Олейника от голландца Алистара Оверима.
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
23/04 14:00Футбол
Владимир Быстров: Если брать глобально, зарплаты у футболистов маленькие. Эксклюзив, полная версия!Гостем пресс-центра «Советского спорта» стал бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», «Краснодара» и сборной России, бронзовый призер Евро-2008, который около часа отвечал на самые острые и актуальные вопросы. Получилось захватывающее интервью.
22/04 17:30ММА
Алистар Оверим: Если бы я дрался с Волковым, то победа тоже была бы за мнойГолландский тяжеловес Алистар Оверим после победы на турнире UFC над Алексеем Олейником рассказал о поединке и о впечатлениях от Санкт-Петербурга.
20/04 23:30ММА
Олейник, что ты творишь? Россиянин полез в драку с Оверимом и был нокаутирован. Итоги турнира UFC в Санкт-ПетербургеБойоцовское шоу в Санкт-Петербурге удалось на славу.
11/04 16:30Фигурное катание
«Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место»Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию.
23/04 13:00Хоккей
«Хочу поговорить с Ильей». Что собирается сказать Ковальчуку его новый тренер?Ковальчук провел неудачный сезон, «Лос-Анджелес» – провальный. Команду встряхнули назначением Тодда Маклеллана, будущее Ильи пока неясно. Новый главный тренер ищет серьезного разговора с потускневшим Ковальчуком. Чем все закончится? 
23/04 10:00Футбол
20 апреля. Краснодар. Мы не забудем это никогда! Рейтинг лучших матчей в истории чемпионата России (видео)Матч «Краснодар» – «Зенит» многих шокировал. Такого сочетания классной игры, закрученного до последних секунд сюжета и красивой ТВ-картинки ранее в России видеть не доводилось.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
22/04 21:15Футбол
Владимир Зеленский забивал киевскому «Динамо». Новый президент Украины – тайный спортсменТот факт, что свежеизбранный президент Украины дружен со спортом – не секрет.
18/04 15:14ММА
Алистар Оверим: Олейник всегда устраивает шоу, но я приехал в Россию, чтобы избить егоГолландский боец ММА уверен в своей победе над Алексеем Олейником.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
20/04 21:45ММА
UFC в Санкт-Петербурге. Олейник начал великолепно, но был нокаутирован (видео). Как это былоСегодня в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
23/04 15:30Хоккей
В Питер возвращается большой хоккей!С 26 по 28 апреля в Санкт-Петербурге состоится международный турнир St. Petersburg Hockey Open, в котором примут участие олимпийская сборная России, национальные команды Сербии и Норвегии, а также сборная Северо-Запада, составленная из игроков, выступающих в клубах Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Череповца.
23/04 10:30Футбол
Лучшие – игроки ЦСКА и «Зенита». Итоги 24-го тура«Советский спорт» выделяет самые интересные сюжеты 24-го тура РПЛ.
12/04 17:30Фигурное катание
Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.
08/04 20:15Теннис
Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
Новости
17:48 Футбол Специалисты установили, что Пак спровоцировал конфликт с компанией Кокорина
17:39 Футбол «Манчестер Юнайтед» заинтересовался бельгийским защитником «ПСЖ»
17:20 Фигурное катание Алексей Мишин: Вернется ли Ковтун? Это удел только великих спортсменов
17:16 Хоккей «Локомотив» не подтвердил переход Елесина в «Калгари»
17:15 Фигурное катание Александр Горшков: Официального заявления о завершении карьеры от Ковтуна еще не было
17:12 Футбол КДК РФС оштрафовал «Зенит» на 100 тысяч, Мусаева – на 20, Семака – на 10
17:08 Футбол Гвардиола опроверг сообщения о желании Мареза покинуть команду
17:06 Хоккей Элиотт Фридман: Загадочный защитник, подписавший контракт с «Калгари», – Елесин
16:57 Легкая атлетика ВФЛА дисквалифицировала двух спортсменов из-за допинга
16:48 Футбол «Вольфсбург» объявил имя нового главного тренера на следующий сезон
16:46 Футбол Джеймс Милнер: Впервые в жизни буду болеть за «Манчестер Юнайтед»
16:36 Футбол Сын Кержакова после развода останется с матерью
16:29 Футбол Борис Игнатьев: Не стал бы призывать игроков «Зенита» пить шампанское
16:24 Футбол Максим Боков: Уверен, что ЦСКА попадет в Лигу чемпионов
16:22 Футбол Валерий Масалитин: Даже представить не могу, что ЦСКА не выиграет у «Анжи»
16:18 Хоккей «Спартак» пожелал певице МакSим скорейшего выздоровления после ДТП
16:06 Хоккей «Спартак» продолжит выступать на арене в «Парке Легенд»
16:02 Футбол Фаулер возглавил «Брисбен Роар»
15:49 Футбол Давид Луиз: Когда пытался уважительно говорить с судьей, он смеялся мне в лицо
15:27 «Советский спорт» выражает соболезнования родным и близким Ромео Геворкяна
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика