Джеймс Милнер: Впервые в жизни буду болеть за «Манчестер Юнайтед» - Советский спорт
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23 апреля 2019 16:46ФутболЛипкин Антон

Джеймс Милнер: Впервые в жизни буду болеть за «Манчестер Юнайтед»

Дерби Манчестера пройдет 24 апреля на «Олд Траффорд».

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер сообщил, что в манчестерском дерби будет поддерживать «Юнайтед».

«Впервые в жизни буду за них болеть, – приводит Sky Sports слова 33-летнего британца. – Но смотреть матч не собираюсь. Когда хочешь, чтобы мяч оказался в определенных воротах, это простая трата энергии.

Я никак не могу повлиять на исход этого матча. Возможно, я уберу телефон на несколько часов, а потом посмотрю счет. Даже не представляю, что буду делать. Возможно, схожу на ужин».

Напомним, матч «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» пройдет 24 апреля на стадионе «Олд Траффорд». Начало – 22:00 (мск).

Напомним, «Ливерпуль» лидирует в премьер-лиге, опережая на два очка «Манчестер Сити», у которого остается игра в запасе – как раз с «Манчестер Юнайтед».

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