КДК РФС оштрафовал «Зенит» на 100 тысяч, Мусаева – на 20, Семака – на 10

Контрольно-дисциплинарный комитет оштрафовал «Зенит» на 100 тысяч рублей по итогам матча 24-го тура премьер-лиги с «Краснодаром» (3:2) на стадионе «Краснодар».
Лидер чемпионата наказан за неподобающее поведение команды, поскольку игроки «Зенита» получили шесть желтых карточек.
Кроме того, КДК наказал участников массовой стычки игроков и технического персонала команд, произошедшей на 78-й минуте.
«Все участники покидали техническую зону, – приводит «Р-Спорт» слова председателя КДК РФС Артура Григорьянца. – Кроме того, (Мурат) Мусаев и (Сергей) Семак покидали техническую зону.
Мы посчитали всех игроков по протоколу, по видеозаписи, где кто находился в этот момент. И таким образом выявили всех. Итого: Мусаев на 20 тысяч оштрафован, Семак – на 10 тысяч, все остальные игроки, технический персонал – каждый на 10 тысяч рублей».
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