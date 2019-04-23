«Манчестер Юнайтед» заинтересовался бельгийским защитником «ПСЖ»

По информации Independent, «Манчестер Юнайтед» изучает возможность трансфера правого защитника ближайшим летом.
Как отмечает издание, в услугах 27-летнего бельгийца также заинтересован «Эвертон».
Ранее Менье заявил, что его не устраивает количество игрового времени, которое он получает при главном тренере «парижан» Томасе Тухеле. При этом защитник не скрывает своего желания перебраться в чемпионат Англии, отмечая, что у него есть предложения и из других стран.
Напомним, что Менье перешел в «ПСЖ» из «Брюгге» в июле 2016 года за 6 миллионов долларов. С тех пор защитник провел 99 матчей за французский клуб, записав на свой счет 20 забитых мячей и 20 голевых передач.
Действующий контракт бельгийца с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2020 года. Портал transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.
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