Самедов вернулся в общую группу «Крыльев Советов»

«Хочу поговорить с Ильей». Что собирается сказать Ковальчуку его новый тренер? Ковальчук провел неудачный сезон, «Лос-Анджелес» – провальный. Команду встряхнули назначением Тодда Маклеллана, будущее Ильи пока неясно. Новый главный тренер ищет серьезного разговора с потускневшим Ковальчуком. Чем все закончится?

Алистар Оверим: Если бы я дрался с Волковым, то победа тоже была бы за мной Голландский тяжеловес Алистар Оверим после победы на турнире UFC над Алексеем Олейником рассказал о поединке и о впечатлениях от Санкт-Петербурга.

«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ Медведевой Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.

Неожиданный допинг Тайсумова, соперник Хабиба и возвращение Макгрегора. Главное в ММА за неделю В Атланте (США) прошел турнир UFC 236, в ходе которого определился следующий соперник Хабиба Нурмагомедова, еще один россиянин подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а Майрбек Тайсумов попался на допинге.

«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.

Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша Самарин В гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.

Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за Самарина Первый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья.

Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнира Мария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?

Александр Шлеменко: Удары коленями – главный козырь Оверима, который сработал против Олейника Знаменитый боец смешанных единоборств – о причинах поражения Алексея Олейника от голландца Алистара Оверима.

Бойцовский клуб: Овечкин бьет финна и материт судей. Теперь его могут дисквалифицировать! У «Каролины» билась вся команда, у «Вашингтона» – один русский капитан. В итоге Ови не выдержал, сорвал свое зло на арбитрах и был удален до конца матча. Безнадежно проигранного – 2:5.

Валентина Шевченко: Будет здорово, если турнир UFC пройдет в Махачкале Чемпионка UFC в наилегчайшем весе прокомментировала поражение своей сестры Антонины от американки Роксанн Модаферри и отметила хорошую организацию турнира в Санкт-Петербурге.

В Питер возвращается большой хоккей! С 26 по 28 апреля в Санкт-Петербурге состоится международный турнир St. Petersburg Hockey Open, в котором примут участие олимпийская сборная России, национальные команды Сербии и Норвегии, а также сборная Северо-Запада, составленная из игроков, выступающих в клубах Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Череповца.

«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной? Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.