Самедов вернулся в общую группу «Крыльев Советов» - Советский спорт
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23 апреля 2019 18:07Футбол

Самедов вернулся в общую группу «Крыльев Советов»

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов принял участие в тренировке самарской команды.

Как сообщает пресс-служба клуба, тренировка прошла на натуральном поле клубной базы и продолжалась более полутора часов. В занятии принимали участие все здоровые игроки, включая Александра Самедова.

Самедов получил травму задней поверхности бедра в матче 23-го тура чемпионата России против «Рубином».

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