Самедов вернулся в общую группу «Крыльев Советов»

Как сообщает пресс-служба клуба, тренировка прошла на натуральном поле клубной базы и продолжалась более полутора часов. В занятии принимали участие все здоровые игроки, включая Александра Самедова.
Самедов получил травму задней поверхности бедра в матче 23-го тура чемпионата России против «Рубином».
«Хочу поговорить с Ильей». Что собирается сказать Ковальчуку его новый тренер?Ковальчук провел неудачный сезон, «Лос-Анджелес» – провальный. Команду встряхнули назначением Тодда Маклеллана, будущее Ильи пока неясно. Новый главный тренер ищет серьезного разговора с потускневшим Ковальчуком. Чем все закончится? Алистар Оверим: Если бы я дрался с Волковым, то победа тоже была бы за мнойГолландский тяжеловес Алистар Оверим после победы на турнире UFC над Алексеем Олейником рассказал о поединке и о впечатлениях от Санкт-Петербурга. «На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику. Неожиданный допинг Тайсумова, соперник Хабиба и возвращение Макгрегора. Главное в ММА за неделюВ Атланте (США) прошел турнир UFC 236, в ходе которого определился следующий соперник Хабиба Нурмагомедова, еще один россиянин подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а Майрбек Тайсумов попался на допинге. «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова. Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за СамаринаПервый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья. Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии? Александр Шлеменко: Удары коленями – главный козырь Оверима, который сработал против ОлейникаЗнаменитый боец смешанных единоборств – о причинах поражения Алексея Олейника от голландца Алистара Оверима. Бойцовский клуб: Овечкин бьет финна и материт судей. Теперь его могут дисквалифицировать!У «Каролины» билась вся команда, у «Вашингтона» – один русский капитан. В итоге Ови не выдержал, сорвал свое зло на арбитрах и был удален до конца матча. Безнадежно проигранного – 2:5. Валентина Шевченко: Будет здорово, если турнир UFC пройдет в МахачкалеЧемпионка UFC в наилегчайшем весе прокомментировала поражение своей сестры Антонины от американки Роксанн Модаферри и отметила хорошую организацию турнира в Санкт-Петербурге. В Питер возвращается большой хоккей!С 26 по 28 апреля в Санкт-Петербурге состоится международный турнир St. Petersburg Hockey Open, в котором примут участие олимпийская сборная России, национальные команды Сербии и Норвегии, а также сборная Северо-Запада, составленная из игроков, выступающих в клубах Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Череповца. «Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA. Алистар Оверим: Олейник всегда устраивает шоу, но я приехал в Россию, чтобы избить егоГолландский боец ММА уверен в своей победе над Алексеем Олейником. «Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место»Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию. Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок«Советский спорт» – о том, как это случилось. Петр Ян: Возможно, подерусь за титул в 2019 годуРоссийский боец UFC заявил, что его бой с Джимми Риверой может определить претендента на титул чемпиона в легчайшем весе (57 кг). Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее? Лучшие – игроки ЦСКА и «Зенита». Итоги 24-го тура«Советский спорт» выделяет самые интересные сюжеты 24-го тура РПЛ. «С эффективностью все в порядке». Чакветадзе – о российских талантахЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе разобрала таланты наших восходящих звезд тенниса. «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. Овечкин и его «Вашингтон» вылетят из Кубка Стэнли? Как они оказались на краю пропасти?Команда Александра Овечкина рискует вылететь из Кубка Стэнли уже в первом раунде. Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. UFC в Санкт-Петербурге. Олейник начал великолепно, но был нокаутирован (видео). Как это былоСегодня в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149. Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию. Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. Радулов их съест! Сегодня ночью «Даллас» может завершить свою серию (и «Вашингтон» – тоже)«Вашингтон» с «Каролиной» начнут свой шестой матч в 2 часа ночи по московскому времени (и у нас это будет уже вторник), а «Даллас» с «Нэшвиллом» выйдут на, возможно, последнюю рубку в 3.30. Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года? Овечкину не засчитали гол, а потом удалили до конца игры. Что произошло, пока вы спалиВ нашей традиционной рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем все самое интересное, что произошло в мире спорта сегодня ночью и накануне вечером Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 25-го тура РПЛКогда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги.