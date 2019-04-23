СМИ: Кин подпишет новый контракт с «Ювентусом» и будет получать почти в четыре раза больше Об этом сообщает Tuttosport.

Руководство, а также тренерский штаб «Ювентуса» довольны выступлением 19-летнего форварда Мойзе Кина.

Согласно источнику, туринский клуб предложит игроку новый контракт, рассчитанный до 2024 года с зарплатой в 2 млн евро за сезон. На данный момент футболист получает 550 тысяч евро.

Отмечается, что в ближайшие дни его агент – Мино Райола проведет встречу со спортивным директором «Ювентуса» Фабио Паратичи, чтобы уладить последние детали соглашения.

В нынешнем сезоне Кин, который является воспитанником туринцев, провел во всех турнирах 13 матчей, забил 7 голов и отдал один голевой пас.