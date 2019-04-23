Владислав Радимов: «Зенит» на эмоциях должен проходить «Динамо»

- «Динамо»? На самом деле они прилично сейчас выглядят. Другое дело, что за «неплохо играют» очков не дают. И я не думаю, что на данный момент «Динамо» - серьезный конкурент для «Зенита» на «Газпром Арене». Если бы играли в Химках, возможно, это была бы несколько другая история. А дома… Все-таки обыграть в Петербурге «Динамо» и «Крылья» должно быть легче, чем «Краснодар» на выезде. Нет, опасность для «Зенита» в той же игре с «Динамо», конечно, существует. Забьет, скажем, «Динамо» два мяча в первые 20 минут, и что потом делать? В футболе ведь все что хочешь может произойти. Но как я вижу расклад со стороны, безусловный фаворит в этой игре - «Зенит». На эмоциях он должен «Динамо» проходить, - приводит слова Радимова «Матч ТВ».
Добавим, что встреча состоится 24 апреля на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.
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