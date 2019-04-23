Гвардиола сообщил, что Де Брюйне не сыграет с «Манчестер Юнайтед»

Хавбек «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне пропустит дерби с «Манчестер Юнайтед» в 31-м туре АПЛ. Об этом сообщил главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.
«Кевин испытывает мышечные проблемы. Будем следить за ним в ближайшие несколько дней. С «Манчестер Юнайтед» он точно не сыграет», – сказал испанский специалист, чьи слова приводит Sky Sports.
Напомним, дерби пройдет 24 апреля на стадионе «Олд Траффорд» и стартует в 22:00 мск.
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