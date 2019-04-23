Гвардиола сообщил, что Де Брюйне не сыграет с «Манчестер Юнайтед» - Советский спорт
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23 апреля 2019 18:53ФутболГичунцев Артур

Гвардиола сообщил, что Де Брюйне не сыграет с «Манчестер Юнайтед»

В текущем сезоне бельгийский футболист провел 30 матчей, забил 5 голов и отдал 10 голевых передач.

Хавбек «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне пропустит дерби с «Манчестер Юнайтед» в 31-м туре АПЛ. Об этом сообщил главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

«Кевин испытывает мышечные проблемы. Будем следить за ним в ближайшие несколько дней. С «Манчестер Юнайтед» он точно не сыграет», – сказал испанский специалист, чьи слова приводит Sky Sports.

Напомним, дерби пройдет 24 апреля на стадионе «Олд Траффорд» и стартует в 22:00 мск.

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