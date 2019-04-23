Адвокат Кокорина: Завтра в СИЗО приедут двое врачей из «Зенита» Андрей Ромашов, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, рассказал, что завтра, 24 апреля, футболиста осмотрят двое врачей из питерского клуба.

«Завтра в СИЗО приедут двое врачей из «Зенита». Из встретят местные врачи. С учётом ситуации будут вместе назначать процесс рассмотрения. Это ходатайство «Зенита», это их инициатива. Мы просто ее поддерживали», – приводит слова адвоката Sport24.ru.

Напомним, что Кокорин, его брат Кирилл и Мамаев были арестованы в октябре прошлого года по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина.