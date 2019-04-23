Адвокат Кокорина: Завтра в СИЗО приедут двое врачей из «Зенита»

«Завтра в СИЗО приедут двое врачей из «Зенита». Из встретят местные врачи. С учётом ситуации будут вместе назначать процесс рассмотрения. Это ходатайство «Зенита», это их инициатива. Мы просто ее поддерживали», – приводит слова адвоката Sport24.ru.
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