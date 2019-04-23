Уле-Гуннар Сульшер: Матч с «Манчестер Сити» - возможность реабилитироваться за игру с «Эвертоном» Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от перенесенного матча 31-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити».

- Это лучшая игра, о которой мы только могли мечтать. После матча с «Эвертоном» мы провели встречу, и вы видели, что все игроки разочарованы результатом прошлой встречи. Дерби с «Манчестер Сити» - идеальная возможность реабилитироваться. Я уже много раз говорил, что болельщики поддержат нас, каков бы ни был результат, но если мы приложим все усилия. Встреча с «горожанами» - очень, очень хороший шанс проявить себя, - цитирует Сульшера пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Добавим, что встреча состоится в среду, 23 апреля, на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 22:00 по московскому времени.