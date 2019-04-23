СМИ: «Ювентус» отказался от услуг Марсело

Руководство «Ювентуса» больше не претендует на защитника мадридского «Реала» Марсело. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Согласно источнику, такое решение было принято после возвращения Зинедина Зидана на пост главного тренера мадридского клуба.
Отмечается, что французский специалист не хочет отпускать бразильца в другую команду.
Таким образом, как пишет источник, чемпион Италии сосредоточился на трансфере защитника «Бенфики» Алехандро Гримальдо.
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