«РБ Лейпциг» переиграл «Гамбург» и вышел в финал Кубка Германии - Советский спорт
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23 апреля 2019 23:36Футбол

«РБ Лейпциг» переиграл «Гамбург» и вышел в финал Кубка Германии

Футболисты «РБ «Лейпцига» в гостях одержали победу над «Гамбургом» в полуфинальном матче Кубка Германии.

Встреча прошла на «Фолькспаркштадионе» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У победителей голами отметились Юссуф Поульсен (12-я минута) и Эмиль Форсберг (72), еще один гол в собственные ворота отправил полузащитник «Гамбурга» Василие Яньичич (53). У проигравших отличился Бейкери Джатта (24).

Добавим, что в финале «РБ Лейпциг» сыграет с победителем пары «Бавария» - «Вердер», чей матч состоится в среду, 24 апреля.

Кубок Германии
1/2финала

«Гамбург» - «РБ Лейпциг» - 1:3 (1:1).

Голы: 0:1 – Поульсен (12), 1:1 – Джатта (24), 1:2 – Яничич (53, автогол), 1:3 – Форсберг (72).

«Гамбург»: Поллерсбек, Карабуэ (Хван Хи Чхан, 69), ван Дронгелен, Дуглас Сантос, Нарей, Яничич (Хунт, 73), Юнг, Джатта, Мангаля (Холтби, 79), Лакруа, Ласогга.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Конате, Хальстенберг, Клостерманн, Забитцер, Лаймер, Кампль, Форсберг (Мукиеле, 73), Вернер, Поульсен.

Предупреждение: Орбан (58).

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