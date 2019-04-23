Дубль Тадича помог «Аяксу» обыграть «Витесс» Слуцкого Футболисты «Аякса» переиграл «Витесс» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Голландии со счетом 4:2.

В составе победителей голами отметились Хаким Зиеш (41-я минута), Душан Тадич (54, 80) и Матейс де Лигт (58). У проигравших отличились Наварон Фор (66) и Уссама Дарфалу (82).

Отметим, что в компенсированное время матча за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Витесса» Матуш Беро.

После этой победы «Аякс», набрав 80 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата. «Витесс», имея в активе 47 баллов, занимает шестую строчку.

В следующем туре «Аякс» дома сыграет против «Утрехта», а « Витесс» на своем поле примет «Де Графсхап».

Чемпионат Голландии

32-й тур

«Аякс» – «Витесс» - 4:2 (второй тайм)

Голы: 1:0 – Зиеш (41), 2:0 – Тадич (54, пен.), 3:0 – де Лигт (58), 3:1 – Фор (66), 4:1 – Тадич (80, пен.), 4:2 – Дарфалу (82).

«Аякс»: Онана, Велтман, Тальяфико (Ниссен Кристенсен, 63), Блинд, де Лигт, Шене (Эккеленкамп, 79), ван де Бек, Зиеш (Нерес, 63), де Йонг, Тадич, Дольберг.

«Витесс»: Пасвеер, Кларк, ван дер Верфф (Теландер, 86), Кларк-Солтер, Дуки, Эдегор, Беро, Сереро, Фор (Матавж, 67), Дауда, Бейтинк (Дарфалу, 78).

Предупреждения: Беро (53), Велтман (69), ван дер Верфф (80), ван де Бек (86).

Удаление: Беро (90+1).