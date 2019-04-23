Дубль Тадича помог «Аяксу» обыграть «Витесс» Слуцкого - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
23 апреля 2019 23:38Футбол

Дубль Тадича помог «Аяксу» обыграть «Витесс» Слуцкого

Футболисты «Аякса» переиграл «Витесс» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Голландии со счетом 4:2.

В составе победителей голами отметились Хаким Зиеш (41-я минута), Душан Тадич (54, 80) и Матейс де Лигт (58). У проигравших отличились Наварон Фор (66) и Уссама Дарфалу (82).

Отметим, что в компенсированное время матча за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Витесса» Матуш Беро.

После этой победы «Аякс», набрав 80 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата. «Витесс», имея в активе 47 баллов, занимает шестую строчку.

В следующем туре «Аякс» дома сыграет против «Утрехта», а « Витесс» на своем поле примет «Де Графсхап».

Чемпионат Голландии
32-й тур

«Аякс» – «Витесс» - 4:2 (второй тайм)

Голы: 1:0 – Зиеш (41), 2:0 – Тадич (54, пен.), 3:0 – де Лигт (58), 3:1 – Фор (66), 4:1 – Тадич (80, пен.), 4:2 – Дарфалу (82).

«Аякс»: Онана, Велтман, Тальяфико (Ниссен Кристенсен, 63), Блинд, де Лигт, Шене (Эккеленкамп, 79), ван де Бек, Зиеш (Нерес, 63), де Йонг, Тадич, Дольберг.

«Витесс»: Пасвеер, Кларк, ван дер Верфф (Теландер, 86), Кларк-Солтер, Дуки, Эдегор, Беро, Сереро, Фор (Матавж, 67), Дауда, Бейтинк (Дарфалу, 78).

Предупреждения: Беро (53), Велтман (69), ван дер Верфф (80), ван де Бек (86).

Удаление: Беро (90+1).

13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
23/04 17:00Футбол
В РПЛ много сильной молодежи. Из россиян мы составили сборную (из «Зенита» никого)Здесь не только «Краснодар». Еще ЦСКА, «Локомотив», «Спартак» и даже «Динамо».
20/04 23:30ММА
Олейник, что ты творишь? Россиянин полез в драку с Оверимом и был нокаутирован. Итоги турнира UFC в Санкт-ПетербургеБойоцовское шоу в Санкт-Петербурге удалось на славу.
18/04 15:14ММА
Алистар Оверим: Олейник всегда устраивает шоу, но я приехал в Россию, чтобы избить егоГолландский боец ММА уверен в своей победе над Алексеем Олейником.
23/04 13:00Хоккей
«Хочу поговорить с Ильей». Что собирается сказать Ковальчуку его новый тренер?Ковальчук провел неудачный сезон, «Лос-Анджелес» – провальный. Команду встряхнули назначением Тодда Маклеллана, будущее Ильи пока неясно. Новый главный тренер ищет серьезного разговора с потускневшим Ковальчуком. Чем все закончится? 
22/04 19:30Хоккей
Радулов их съест! Сегодня ночью «Даллас» может завершить свою серию (и «Вашингтон» – тоже)«Вашингтон» с «Каролиной» начнут свой шестой матч в 2 часа ночи по московскому времени (и у нас это будет уже вторник), а «Даллас» с «Нэшвиллом» выйдут на, возможно, последнюю рубку в 3.30.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
15/02 07:00Теннис
Опять Испания, опять Хорватия! Россия узнала соперников в Кубке ДэвисаСостоялась жеребьевка финального турнира Кубка Дэвиса
23/04 07:30Хоккей
Овечкин снова начудил, Радулов вышел в следующий раунд. Это была жаркая ночь!Итоги дня НХЛ в обзоре «Советского спорта».
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
23/04 11:00Футбол
Андрей Талалаев: «Нижний Новгород» давно бы вышел в РПЛ, если б захотел«Советский спорт» пообщался с новым главным тренером подмосковных «Химок».
23/04 14:00Футбол
Владимир Быстров: Если брать глобально, зарплаты у футболистов маленькие. Эксклюзив, полная версия!Гостем пресс-центра «Советского спорта» стал бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», «Краснодара» и сборной России, бронзовый призер Евро-2008, который около часа отвечал на самые острые и актуальные вопросы. Получилось захватывающее интервью.
23/04 08:00Хоккей
Овечкину не засчитали гол, а потом удалили до конца игры. Что произошло, пока вы спалиВ нашей традиционной рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем все самое интересное, что произошло в мире спорта сегодня ночью и накануне вечером
14/03 08:00Теннис
Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок«Советский спорт» – о том, как это случилось.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
21/04 12:00ММА
Александр Шлеменко: Удары коленями – главный козырь Оверима, который сработал против ОлейникаЗнаменитый боец смешанных единоборств – о причинах поражения Алексея Олейника от голландца Алистара Оверима.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
23/04 18:00Футбол
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 25-го тура РПЛКогда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги.
12/04 17:30Фигурное катание
Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
22/04 12:00ММА
Петр Ян: Возможно, подерусь за титул в 2019 годуРоссийский боец UFC заявил, что его бой с Джимми Риверой может определить претендента на титул чемпиона в легчайшем весе (57 кг).
20/04 23:00ММА
За Шевченко переживали больше, чем за россиян. Как прошел турнир UFC в Санкт-Петербурге«Советский спорт» – о втором турнире UFC, прошедшем в России.
23/04 19:00Футбол
«Уважаемый Денис Климентьевич Пак, лучше горькая правда, чем сладкая ложь!»На судебных заседаниях по делу Кокорина и Мамаева присутствуют не только родственники обвиняемых, но и обыватели, решившие поддержать «узников Бутырки». Среди них – московский пенсионер Анатолий Маченков, который поделился с нашим корреспондентом своими мыслями о процессе.
23/04 10:30Футбол
Лучшие – игроки ЦСКА и «Зенита». Итоги 24-го тура«Советский спорт» выделяет самые интересные сюжеты 24-го тура РПЛ.
23/04 08:30Хоккей
Бойцовский клуб: Овечкин бьет финна и материт судей. Теперь его могут дисквалифицировать!У «Каролины» билась вся команда, у «Вашингтона» – один русский капитан. В итоге Ови не выдержал, сорвал свое зло на арбитрах и был удален до конца матча. Безнадежно проигранного – 2:5.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
19/04 12:24ММА
Премьера ММА-блокбастера от UFC в Петербурге: Разрушитель сразится с Удавом, Уральский Халк подерется с Бурым медведемВ эту субботу в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
22/04 13:30ММА
Валентина Шевченко: Будет здорово, если турнир UFC пройдет в МахачкалеЧемпионка UFC в наилегчайшем весе прокомментировала поражение своей сестры Антонины от американки Роксанн Модаферри и отметила хорошую организацию турнира в Санкт-Петербурге.
Новости
23:51 Футбол «Уотфорд» вырвал ничью у «Саутгемптона», Лонг забил самый быстрой гол в истории АПЛ
23:45 Футбол Гол Эриксена принес «Тоттенхэму» победу над «Брайтоном»
23:38 Футбол Дубль Тадича помог «Аяксу» обыграть «Витесс» Слуцкого
23:36 Футбол «РБ Лейпциг» переиграл «Гамбург» и вышел в финал Кубка Германии
23:25 Футбол Клаудио Маркизио: Кокорин – один из главных талантов России, мы ждем его
23:12 Хоккей Генменеджер «Калгари»: Подписание Ткачука – приоритет для «Флэймз»
23:04 Хоккей Юниорская сборная России уступила Швеции на ЧМ и сыграет в 1/4 финала с белорусами
22:53 Баскетбол «Реал» обыграл «Панатинаикос» и вышел в «Финал четырех»
22:47 Футбол «Уэска», обыграв «Эйбар», одержала первую победу за последние восемь матчей
22:28 Футбол Нападающий «Саутгемптона» Лонг забил самый быстрый гол в истории АПЛ (видео)
22:26 Хоккей Иван Телегин – о победе в Кубке Гагарина: Долгие годы мы шли к этому
22:16 Теннис Родина не смогла выйти во второй круг турнира в Стамбуле
22:10 Футбол СМИ: «Ювентус» отказался от услуг Марсело
22:06 Баскетбол «Фенербахче» обыграл «Жальгирис» и повел в серии плей-офф
22:00 Футбол Арсен Венгер: Виейра справится с ролью главного тренера «Арсенала»
21:46 Футбол Месси остался в запасе «Барселоны» на матч с «Алавесом»
21:34 Футбол Диего Симеоне – о продлении контракта с Облаком: Это было важно как для него, так и для «Атлетико»
21:26 Футбол Уле-Гуннар Сульшер: Матч с «Манчестер Сити» - возможность реабилитироваться за игру с «Эвертоном»
21:08 Футбол Хохлов не включил Рауша в заявку «Динамо» на матч с «Зенитом»
20:54 Фигурное катание Наталья Бестемьянова: Может, у Ковтуна получится построить успешную тренерскую карьеру
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика