Гол Эриксена принес «Тоттенхэму» победу над «Брайтоном» - Советский спорт
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23 апреля 2019 23:45Футбол

Гол Эриксена принес «Тоттенхэму» победу над «Брайтоном»

Футболисты «Тоттенхэма» переиграли «Брайтон» в домашнем матче вынесенного 33-го тура чемпионата Англии со счетом 1:0.

Единственный гол в этой встрече на 88-й минуте забил Кристиан Эриксен.

После этой победы «Тоттенхэм», набрав 70 очков, расположился на третье строчке в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон», имея в активе 34 балла, занимает 17-е место в чемпионате.

Добавим, что в матче 36-го тура «Тоттенхэм» дома сыграет против «Вест Хэма», а «Брайтон» на своем поле примет «Ньюкасл».

Чемпионат Англии
Перенесенные матчи
33-й тур

«Тоттенхэм» – «Брайтон» - 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Эриксен (88).

«Тоттенхэм»: Льорис, Алдервейрелд, Триппьер, Вертонген, Роуз, Алли, Ваньяма (Дэвис, 82), Эриксен, Лукас Моура (Янссен, 80), Льоренте, Сон Хын Мин (Фойт, 90).

«Брайтон»: Райан, Данк, Монтойя, Даффи, Бернардо, Гросс, Биссума (Кайяль, 86), Стивенс, Джаханбахш (Марч, 73), Локадия, Андоне (Мюррей, 64).

Предупреждения: Андоне (35), Эриксен (46), Бернардо (75).

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