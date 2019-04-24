Маурисио Почеттино – о победе над «Брайтоном»: «Тоттенхэм» не так свеж, как хотелось бы - Советский спорт
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24 апреля 2019 00:48ФутболГичунцев Артур

Маурисио Почеттино – о победе над «Брайтоном»: «Тоттенхэм» не так свеж, как хотелось бы

Автором единственного гола стал датский хавбек Кристиан Эриксен.

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал победу над «Брайтоном» в 33-м туре АПЛ (1:0).

«Это был очень сложный матч. «Брайтон» предстал в роли сложного соперника, но мы верили в победу, не сдавались, и искали разные варианты для взятия ворот.

Разумеется, после игры с «Манчестер Сити» команда не так свежа, как хотелось бы, и это касается не толь ног», – приводит слова аргентинца BBC.

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