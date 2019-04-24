Леонид Слуцкий – о матче с «Аяксом»: В таких играх видишь свой уровень, я получил много информации - Советский спорт
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24 апреля 2019 01:33ФутболГичунцев Артур

Леонид Слуцкий – о матче с «Аяксом»: В таких играх видишь свой уровень, я получил много информации

Встреча прошла на «Амстердам Арене».

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий высказался после поражения своей команды от «Аякса» (2:4) в 32-м туре чемпионата Голландии.

«Сложно играть против такой команды, как «Аякс». Они по праву входят в число лучших клубов мира. Для меня это был особенный матч, поскольку именно в таких встречах ты видишь свой настоящий уровень. Я получил очень много информации.

Считаю, что «Витесс» нормально сыграл в обороне. «Аякс» забил всего один гол в первом тайме и больше не имел возможности поразить наши ворота в этот промежуток времени.

С другой стороны, мы забили им два гола, чего не смог сделать «Ювентус», – сказал российский специалист в эфире Fox Sports.

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