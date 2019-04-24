Погба сообщил партнерам по «Манчестер Юнайтед», что переходит в «Реал» Французский нападающий определился со своим будущим.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба решил перейти в «Реал». По информации L’Equipe, 26-летний футболист сообщил о своем решении партнерам по команде.

Погба не устраивает, что «Манчестер Юнайтед» не может гарантировать себе место в Лиге чемпионов по итогам сезона. Отмечается, что француз точно покинет команду, если та не займет место в топ-4 чемпионата Англии.

Контракт Погба с «Манчестер Юнайтед» истекает летом 2021 года. Ранее сообщалось, что трансфер игрока может обойтись «Реалу» не дешевле 150 млн евро.

В нынешнем сезоне 26-летний Погба провел 43 матча за «МЮ» во всех турнирах, в которых забил 16 мячей и отдал 11 голевых передач.