«Ювентус» претендует на Коутиньо Полузащитник «Барселоны» Филипе Коутиньо может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Как сообщает Calciomercato, «Ювентус» заинтересован в приобретении Коутиньо в летнее трансферное окно. В туринском клубе 26-летний бразилец должен заменить Пауло Дибалу, который покинет команду.

Коутиньо из-за нерегулярного попадания в стартовый состав «Барселоны» готов покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что есть два претендента на Коутиньо: «ПСЖ», который хотел подписать футболиста летом 2017 года, и «Челси», который ищет игрока на позицию Эдена Азара.

Трансфер Коутиньо в «Барселону» стал самым рекордным для каталонского клуба – 135 миллионов евро. В нынешнем сезоне футболист провел 49 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал пять голевых передач.