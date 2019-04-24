«Ювентус» претендует на Коутиньо

Как сообщает Calciomercato, «Ювентус» заинтересован в приобретении Коутиньо в летнее трансферное окно. В туринском клубе 26-летний бразилец должен заменить Пауло Дибалу, который покинет команду.
Коутиньо из-за нерегулярного попадания в стартовый состав «Барселоны» готов покинуть клуб в летнее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что есть два претендента на Коутиньо: «ПСЖ», который хотел подписать футболиста летом 2017 года, и «Челси», который ищет игрока на позицию Эдена Азара.
Трансфер Коутиньо в «Барселону» стал самым рекордным для каталонского клуба – 135 миллионов евро. В нынешнем сезоне футболист провел 49 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал пять голевых передач.
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