Парагвайский клуб расторг контракт с футболистом за нереализованный пенальти Брендэкс Парра покинул парагвайский клуб «Индепендьенте Кампо-Гранде» из-за неудачного пенальти.

Руководство парагвайского клуба расторгло контракт с Паррой за нереализованный одиннадцатиметровый. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Парра неудачно исполнил пенальти в матче Южноамериканского кубка против колумбийского «Ла Экидад». Игра закончилась победой колумбийцев в серии пенальти со счетом 4:3.

Помимо Парры пенальти не реализовали еще два футболиста, однако клуб решил расстаться именно с Брендэксом.

«Совет директоров решил отказаться от его услуг за такое исполнение пенальти», - сообщил президент клуба Эриберто Гамарра.