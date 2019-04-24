Парагвайский клуб расторг контракт с футболистом за нереализованный пенальти

Руководство парагвайского клуба расторгло контракт с Паррой за нереализованный одиннадцатиметровый. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Парра неудачно исполнил пенальти в матче Южноамериканского кубка против колумбийского «Ла Экидад». Игра закончилась победой колумбийцев в серии пенальти со счетом 4:3.
Помимо Парры пенальти не реализовали еще два футболиста, однако клуб решил расстаться именно с Брендэксом.
«Совет директоров решил отказаться от его услуг за такое исполнение пенальти», - сообщил президент клуба Эриберто Гамарра.
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