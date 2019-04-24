Футболистки «Енисея» могут сыграть в форме с портретом Бузовой (видео) - Советский спорт
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24 апреля 2019 10:56ФутболСметанникова Дарья

Футболистки «Енисея» могут сыграть в форме с портретом Бузовой (видео)

Руководство клуба объявило о конкурсе на лучший дизайн-макет третьего комплекта формы для женской команды.

Женский клуб «Енисей» может сыграть в третьем комплекте формы, на котором будет изображен портрет певицы Ольги Бузовой.

«Разрешит ли Ольга Бузова сыграть в форме с ее фотографией?», - говорится в сообщении клуба в инстаграме.

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