Акинфеев с супругой снялись в новом клипе группы «Руки Вверх» (видео) Группа «Руки Вверх» презентовала клип на песню «Она меня целует».

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев с женой Екатериной стали главными героями клипа Сергея Жукова на песню «Она меня целует».

«Почти документальная история любви, в которой Сергей Жуков соединяет одиноких людей и делает их счастливыми», - говорится в сообщении под клипом.

Лидер группы «Руки Вверх» Сергей Жуков прокомментировал выход нового клипа.

«Описать все, что происходит в клипе, просто не получится, да вы и сами должны все увидеть лично. Скажу лишь одно: как бы я ни скрывал, вы все-таки угадали главных героев — Игорь Акинфеев и его супруга Екатерина, именно их историю мы и расскажем в нашем новом клипе, и, пожалуй, эта история заслуживает отдельного поста. Это те самые настоящие неподдельные и живые эмоции, которые вы испытаете после просмотра клипа и прослушивания песни. Пойте, танцуйте, смейтесь, веселитесь, грустите и плачьте под наш новый весенний хит «Она меня целует», - написал Жуков.