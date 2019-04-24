Акинфеев с супругой снялись в новом клипе группы «Руки Вверх» (видео)
Группа «Руки Вверх» презентовала клип на песню «Она меня целует».
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев с женой Екатериной стали главными героями клипа Сергея Жукова на песню «Она меня целует».
«Почти документальная история любви, в которой Сергей Жуков соединяет одиноких людей и делает их счастливыми», - говорится в сообщении под клипом.
Лидер группы «Руки Вверх» Сергей Жуков прокомментировал выход нового клипа.
«Описать все, что происходит в клипе, просто не получится, да вы и сами должны все увидеть лично. Скажу лишь одно: как бы я ни скрывал, вы все-таки угадали главных героев — Игорь Акинфеев и его супруга Екатерина, именно их историю мы и расскажем в нашем новом клипе, и, пожалуй, эта история заслуживает отдельного поста. Это те самые настоящие неподдельные и живые эмоции, которые вы испытаете после просмотра клипа и прослушивания песни. Пойте, танцуйте, смейтесь, веселитесь, грустите и плачьте под наш новый весенний хит «Она меня целует», - написал Жуков.
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