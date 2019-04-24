Роналду посоветовал Аллегри шестерых футболистов, которые усилят «Ювентус» - Советский спорт
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24 апреля 2019 12:09ФутболСметанникова Дарья

Роналду посоветовал Аллегри шестерых футболистов, которые усилят «Ювентус»

Португалец посоветовал руководству туринского клуба приобрести шестерых футболистов.

Криштиану Роналду обсудил с руководством «Ювентуса» и главным тренером Массимилиано Аллегри планы на летнее трансферное окно. По информации Corriere dello Sport, 34-летний португалец посоветовал «Ювентусу» приобрести шестерых футболистов.

Первым в списке Роналду значится его соотечественник – нападающий «Бенфики» Жоау Фелиш. Криштиану хотел бы видеть в команде бывших одноклубников по «Реалу» - защитника Рафаэля Варана и полузащитника Иско. Кроме того, в списке португальца есть защитник «Ромы» Костас Манолас и полузащитник «Лиона» Танги Н’Домбеле.

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