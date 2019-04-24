Андрей Канчельскис: «Сити» еще лет 50 не догонит «Юнайтед» по чемпионским титулам

Канчельскис поделился воспоминаниями от противостояния с «Ливерпулем», а также сравнил «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Матч между командами состоится сегодня в рамках 31-го тура АПЛ.
«Когда я пришел в команду (в 1991 году — прим. ред) я не почувствовал, что главная задача у «Юнайтед» — подвинуть «Ливерпуль». Да, был настрой побеждать в каждом матче, в каждом турнире. В Англии нет таких накачек, как у нас — если команда проиграет одну игру, то совет директоров не соберется и не будет нагнетать. Но матчи с «Ливерпулем» всегда были для нас особенными.
«Ливерпуль» 18 раз выигрывал чемпионат, а «Сити» еще лет 50 не догонит «Юнайтед» по чемпионским титулам. Исходя из этого, пусть лучше «Сити» становится чемпионом. «Ливерпуль» может приблизиться по титулам, а этого не хотелось бы ни мне, ни болельщикам «Юнайтед». Кроме того, я играл за «Эвертон». Это ливерпульская команда, я знаю, что такое дерби с «Ливерпулем». Не хотелось бы, чтобы они становились чемпионами», - приводит слова Канчельскиса сайт телеканала «360».
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