Пауло Дибала: Вблизи Роналду оказался простым парнем

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал об игре с Криштиану Роналду.
«Никто не представлял этого трансфера, даже мы сами. Мы думали, это просто заголовки в газетах.
Вблизи Криштиану оказался простым парнем. У него есть свой образ, характер, манера поведения на поле. Но в раздевалке он такой же, как все, любит пошутить с остальными», - приводит слова Дибалы Corriere della Sera.
В нынешнем сезоне Роналду провел 39 матчей за «Ювентус», в которых забил 26 мячей и отдал 13 голевых передач.
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