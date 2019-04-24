Пауло Дибала: Вблизи Роналду оказался простым парнем 34-летний португалец перешел в «Ювентус» летом 2018 года.

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал об игре с Криштиану Роналду.

«Никто не представлял этого трансфера, даже мы сами. Мы думали, это просто заголовки в газетах.

Вблизи Криштиану оказался простым парнем. У него есть свой образ, характер, манера поведения на поле. Но в раздевалке он такой же, как все, любит пошутить с остальными», - приводит слова Дибалы Corriere della Sera.

В нынешнем сезоне Роналду провел 39 матчей за «Ювентус», в которых забил 26 мячей и отдал 13 голевых передач.