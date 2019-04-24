На матче «Зенита» и «Динамо» ожидается до 44 тысяч зрителей - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
24 апреля 2019 12:51ФутболСметанникова Дарья

На матче «Зенита» и «Динамо» ожидается до 44 тысяч зрителей

Сегодня, 24 апреля, в Санкт-Петербурге состоится матч 25-го тура российской премьер-лиги.

«Зенит» на своем поле примет московское «Динамо». Как сообщает пресс-служба петербургской команды, на матче ожидается до 44 тысяч зрителей.

Крыша на стадионе в Санкт-Петербурге во время матча будет закрыта.

Матч «Зенит» - «Динамо» состоится сегодня в 21:00 по московскому времени.

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