Матч «Ростов» - «Локомотив» посетят порядка 35 тысяч болельщиков

На матче «Ростов» - «Локомотив» ожидается около 35 тысяч болельщиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ростовского клуба.
Напомним, что стадион в Ростове-на-Дону вмещает 37868 болельщиков.
После 24 туров РПЛ «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 35 очков. «Локомотив» идет на второй позиции с 43 баллами.
Матч между командами состоится сегодня, 24 апреля, в 19:00 по московскому времени.
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