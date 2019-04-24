Матч «Ростов» - «Локомотив» посетят порядка 35 тысяч болельщиков В Ростове-на-Дону в среду состоится матч 25-го тура российской премьер-лиги.

На матче «Ростов» - «Локомотив» ожидается около 35 тысяч болельщиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ростовского клуба.

Напомним, что стадион в Ростове-на-Дону вмещает 37868 болельщиков.

После 24 туров РПЛ «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 35 очков. «Локомотив» идет на второй позиции с 43 баллами.

Матч между командами состоится сегодня, 24 апреля, в 19:00 по московскому времени.