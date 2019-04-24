«Аякс» установил рекорд клубов Голландии по количеству голов за сезон В текущем сезоне «Аякс» проведет еще минимум пять матчей.

В 32-м туре чемпионате Голландии «Аякс» играл с «Витессом» (4:2).

При счете 3:0 «Аякс» установил рекорд страны по количеству голов за сезон. В активе клуба 159 мячей, которые были забиты во всех турнирах текущего сезона.

«Аякс» побил рекорд Голландии, который с сезона-1980/81 принадлежал АЗ – 158 голов.

Отметим, что автором рекордного гола стал капитан «Аякса» Матейс де Лигт, забивший на 58-й минуте.