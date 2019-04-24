Главный врач «Зенита» дал рекомендации по лечению колена Кокорина Нападающий «Зенита» Александр Кокорин находится в СИЗО «Бутырка» с октября 2018 года за драки в центре Москвы.

Главный врач «Зенита» в среду осмотрел Кокорина, который испытывает проблемы с прооперированным ранее коленом.

«Главный врач «Зенита» осмотрел Кокорина в медицинской части СИЗО, оценил состояние его здоровья и дал свои рекомендации по лечению и реабилитации», - сообщил руководитель пресс-службы столичного управления ФСИН Сергей Цыганков, которого цитирует «Р-Спорт».

Напомним, что Кокорин, его брат Кирилл и Мамаев были арестованы в октябре прошлого года по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина.