Главный врач «Зенита» дал рекомендации по лечению колена Кокорина - Советский спорт
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24 апреля 2019 13:49ФутболСметанникова Дарья

Главный врач «Зенита» дал рекомендации по лечению колена Кокорина

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин находится в СИЗО «Бутырка» с октября 2018 года за драки в центре Москвы.

Главный врач «Зенита» в среду осмотрел Кокорина, который испытывает проблемы с прооперированным ранее коленом.

«Главный врач «Зенита» осмотрел Кокорина в медицинской части СИЗО, оценил состояние его здоровья и дал свои рекомендации по лечению и реабилитации», - сообщил руководитель пресс-службы столичного управления ФСИН Сергей Цыганков, которого цитирует «Р-Спорт».

Напомним, что Кокорин, его брат Кирилл и Мамаев были арестованы в октябре прошлого года по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина.

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